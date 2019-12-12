Появился способ сделать автомобили дешевле

Автопроизводители нашли способ снижения цены новых автомобилей на 10%. Для этого они предлагают создать нацпроект по локализации автокомпонентов

Автором инициативы стала «Группа ГАЗ», идею поддержали АвтоВАЗ, КАМАЗ и «Рено Россия». В первую очередь речь идет о компонентах, обеспечивающих движение автомобиля: системах питания двигателя, рулевого управления и других. Сегодня в России эти элементы фактически не выпускаются. Кроме того, остро стоит проблема с некоторыми субкомпонентами и материалами.

Если в процессе локализации создать условия для разработки, тестирования и производства деталей и программного обеспечения в России, то стоимость автокомпонентов получится снизить примерно на 10-15%, а готового автомобиля — на 10%, отметили в Национальной ассоциации производителей автокомпонентов. В тоже время эксперты отмечают, что локализация компонентов положительно скажется не только на цене новых автомобилей, но и на экспорте. «Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, — это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России», — цитируют «Известия» вице-президента «Группы ГАЗ» Елену Матвееву.