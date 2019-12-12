Автомобильный портал Motorpage
12 дек 2019

Появился способ сделать автомобили дешевле

Появился способ сделать автомобили дешевле

Автопроизводители нашли способ снижения цены новых автомобилей на 10%. Для этого они предлагают создать нацпроект по локализации автокомпонентов

Автором инициативы стала «Группа ГАЗ», идею поддержали АвтоВАЗ, КАМАЗ и «Рено Россия». В первую очередь речь идет о компонентах, обеспечивающих движение автомобиля: системах питания двигателя, рулевого управления и других. Сегодня в России эти элементы фактически не выпускаются. Кроме того, остро стоит проблема с некоторыми субкомпонентами и материалами.

Если в процессе локализации создать условия для разработки, тестирования и производства деталей и программного обеспечения в России, то стоимость автокомпонентов получится снизить примерно на 10-15%, а готового автомобиля — на 10%, отметили в Национальной ассоциации производителей автокомпонентов. В тоже время эксперты отмечают, что локализация компонентов положительно скажется не только на цене новых автомобилей, но и на экспорте. «Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, — это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России», —  цитируют «Известия» вице-президента «Группы ГАЗ» Елену Матвееву. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобилем можно управлять силой мысли

12 декабря 2019
ABT Volkswagen Touareg

Дизельный Volkswagen Touareg «подогрели»

12 декабря 2019

Шпионы засекли новый Cadillac Escalade

12 декабря 2019
Mercedes-Benz EQA

Mercedes выпустит экологический кроссовер

12 декабря 2019
Factory Five F9R

Представлен самый мощный суперкар

12 декабря 2019
Volkswagen Teramont

Volkswagen анонсировал обновленный кроссовер Teramont

12 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019 Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 4 0