Покупайте и не бойтесь налога- Tesla и Bugatti более не роскошь!

У Счетной палаты возникли вопросы к системе начисления так называемого «налога на роскошь», который распространяется на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Также аудитор ведомства Сергей Шоргин не нашел в списке такие автомобили, как Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. При этом в список Минпромторга должны быть включены все автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Кроме того, для части автомобилей из списка повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год производства. По словам Шоргина, механизм исчисления налога на роскошь для дорогостоящих автомобилей нуждается в усовершенствовании. «Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — прокомментировал Штогрин.