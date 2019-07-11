Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2019

Покупайте и не бойтесь налога- Tesla и Bugatti более не роскошь!

Покупайте и не бойтесь налога- Tesla и Bugatti более не роскошь!
Автор фото: фирма-производитель

У Счетной палаты возникли вопросы к системе начисления так называемого «налога на роскошь», который распространяется на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Также аудитор ведомства Сергей Шоргин не нашел в списке такие автомобили, как Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. При этом в список Минпромторга должны быть включены все автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Кроме того, для части автомобилей из списка повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год производства. По словам Шоргина, механизм исчисления налога на роскошь для дорогостоящих автомобилей нуждается в усовершенствовании. «Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — прокомментировал Штогрин.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России идет дождь, и штрафы растут

11 июля 2019

Водительские права станут электронными

11 июля 2019

В ГИБДД придумали новый способ ловли нарушителей

11 июля 2019
Mini Rocketman Concept 2012

MINI возродит Rocketman

11 июля 2019
Volkswagen ID.3

Volkswagen снял покрова со своего электромобиля

11 июля 2019
Bentley EXP 100 GT

Отмечаем юбилей концептом

11 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC - mercedes-benz glc 2020 кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга mercedes-benz glc и glc coupe Тест драйв
10 июля 2019

Mercedes-Benz GLC
"Кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 по огненной земле
Автопутешествия
08 июля 2019

Skoda Kodiaq
"По огненной земле"
Volvo S90 - volvo s90 2019 вид спереди
Тест драйв
05 июля 2019

Volvo S90
"Скромность северных королей"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?
Тест драйв
03 июля 2019

Infiniti QX60
"Infiniti QX60: позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?"

Написано новостей:

2 3 7 5 8