Покупать автомобиль необходимо прямо сейчас

Эксперты полагают, что с января многие автопроизводители планируют повысить цены на свой модельный ряд. Кроме того, скидок, которые обычно начинаются после Нового года и распространяются на прошлогодние автомобили, ждать не стоит

За последний год произошло много событий, которые серьезно поменяют положение дел на рынке. Например, с 1 января 2020 года в России повышаются ставки утилизационного сбора — в среднем примерно на 111%. Напрямую это должно ударить только по импортным автомобилям, поскольку за машины российской сборки автопроизводители получают от государства субсидии. Правда, существует такое мнение, что и «отечественные» производители, под шумок, не брезгуют переписывать ценники на локализованные модели, так как им необходимо соблюдать некоторый баланс цен в долларовом эквиваленте.

Стоит сказать о том, что с марта 2020 года в России вводятся так называемые этикетки энергоэффективности, на которых будут указываться данные о потреблении топлива автомобиля и уровне вредных выбросов. И хотя Минпромторг уверяет, что их внедрение не повлияет на стоимость машин, исключать этого пока нельзя, ибо процедура исследования, которую должен произвести производитель, тоже требует определенных затрат.

К слову, несколько компаний, например, BMW, Volvo уже заявили о повышении цен. Причем одной из причин роста называлась повышенная ставка утилизационного сбора. Впрочем, никуда не подевалась и обычная инфляция, которая официально составляет около 4% в год. Аналитики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ожидают, что с учетом всех факторов автомобили подорожают в среднем на 5%.