Polestar 5 оказался настоящим гиперкаром

Компания Polestar показала на Фестивале скорости в Гудвуде прототип серийного электролифтбека с номером 5. «Товарный» автомобиль увидит свет лишь через два года

Надо сказать, что статус гиперкара автомобилю присвоили сами инженеры компании, хотя по форм-фактору ничего спортивного здесь нет – обычный лифтбек, пусть и со сложной геометрией кузовных панелей.

Впрочем, когда открываешь капот, то все вопросы по статусу модели сразу отпадают, потому что мощность силовой установки здесь составляет 884 лошадиные силы. Кроме того здесь используется много решений, характерных именно для спортивных автомобилей, к примеру, шасси из высокопрочного алюминия.