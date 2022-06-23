Автомобильный портал Motorpage
23 июн 2022

Polestar 5 оказался настоящим гиперкаром

Polestar 5 оказался настоящим гиперкаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания Polestar показала на Фестивале скорости в Гудвуде прототип серийного электролифтбека с номером 5. «Товарный» автомобиль увидит свет лишь через два года

Надо сказать, что статус гиперкара автомобилю присвоили сами инженеры компании, хотя по форм-фактору ничего спортивного здесь нет – обычный лифтбек, пусть и со сложной геометрией кузовных панелей.

Впрочем, когда открываешь капот, то все вопросы по статусу модели сразу отпадают, потому что мощность силовой установки здесь составляет 884 лошадиные силы.  Кроме того здесь используется много решений, характерных именно для спортивных автомобилей, к примеру, шасси из высокопрочного алюминия.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Страховые компании спрогнозировали рост цен на ОСАГО

23 июня 2022

26 июня столичная ГИБДД прекращает выдачу водительских удостоверений

23 июня 2022

АвтоВАЗ собрал первую партию «упрощенных» Lada Niva

23 июня 2022

В Россию собираются официально поставлять премиальные китайские автомобили

23 июня 2022
Honda CR-V

Honda раскрывает детали нового CR-V

23 июня 2022

Тюнинг российским водителям будет обходиться дороже

22 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный» Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки
Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"

Написано новостей:

3 0 8 7 6