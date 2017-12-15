Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2017

Polestar начал прием заказов на свою первую модель

Polestar начал прием заказов на свою первую модель
Автор фото: фирма-производитель

Компания Polestar начала прием заказов на свою первую модель: гибридное 600-сильное купе «1». Цены на машину начинаются с отметки в 160 тысяч долларов, но по слухам от желающих купить купе нет отбоя. Все дело в том, что тираж машины будет крайне ограниченным: в год Polestar планирует собирать не более 500 автомобилей.

Внешне купе Polestar 1 очень напоминает концепт купе Volvo, который компания показывала аж четыре года назад. Ничего удивительного: концепт делал Томас Ингелат, а сегодня бывший шеф-дизайнер возглавляет Volvo. Интерьер перекликается с автомобилями Volvo 90-й серии: здесь минимум кнопок, виртуальная приборная панель и огромный «планшет» информационно-развлекательной системы.

Polestar 1 построено на модульной платформе SPA компании Volvo, но инженеры новой компании заменили 50% всех компонентов в ней. Кузов практически полностью состоит из карбоновых панелей: это позволило на 45% повысить жесткость на кручение и снизить центр тяжести.

Купе оснащено гибридной силовой установкой состоящей из 2-литрового турбомотора и двух электромоторов (по одному на каждое заднее колесо). Суммарная мощность: 600 л.с., максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. Исключительно на электротяге купе может проехать до 150 километров.

Купе Polestat 1 — флагманская модель компании, которая будет производиться на заводе в Китае небольшими тиражами. В 2019 к нему должен присоединиться небольшой седан, который станет конкурентом Tesla Model 3, а еще через год появится Polestar 3 — кроссовер. Только купе будет иметь гибридную силовую установку, остальные модели Polestar будут иметь исключительно электрические силовые установки.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Polestar

Комментарии к новости

Последние новости

...

Продажи дизельных легковушек в России сокращаются

15 декабря 2017
BMW

BMW выбирает место для строительства завода в России

15 декабря 2017
Nissan Terra

Рассекречен рамный внедорожник Nissan

15 декабря 2017

Почти половина российских водителей садилась за руль с похмельем

15 декабря 2017
smart forfour corsstown

smart привез в Россию новую спецверсию forfour

15 декабря 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот может получить новую «раздатку»

15 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер
Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 4 3