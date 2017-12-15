Компания Polestar начала прием заказов на свою первую модель: гибридное 600-сильное купе «1». Цены на машину начинаются с отметки в 160 тысяч долларов, но по слухам от желающих купить купе нет отбоя. Все дело в том, что тираж машины будет крайне ограниченным: в год Polestar планирует собирать не более 500 автомобилей.

Внешне купе Polestar 1 очень напоминает концепт купе Volvo, который компания показывала аж четыре года назад. Ничего удивительного: концепт делал Томас Ингелат, а сегодня бывший шеф-дизайнер возглавляет Volvo. Интерьер перекликается с автомобилями Volvo 90-й серии: здесь минимум кнопок, виртуальная приборная панель и огромный «планшет» информационно-развлекательной системы.

Polestar 1 построено на модульной платформе SPA компании Volvo, но инженеры новой компании заменили 50% всех компонентов в ней. Кузов практически полностью состоит из карбоновых панелей: это позволило на 45% повысить жесткость на кручение и снизить центр тяжести.

Купе оснащено гибридной силовой установкой состоящей из 2-литрового турбомотора и двух электромоторов (по одному на каждое заднее колесо). Суммарная мощность: 600 л.с., максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. Исключительно на электротяге купе может проехать до 150 километров.

Купе Polestat 1 — флагманская модель компании, которая будет производиться на заводе в Китае небольшими тиражами. В 2019 к нему должен присоединиться небольшой седан, который станет конкурентом Tesla Model 3, а еще через год появится Polestar 3 — кроссовер. Только купе будет иметь гибридную силовую установку, остальные модели Polestar будут иметь исключительно электрические силовые установки.

