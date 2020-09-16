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16 сен 2020

Polestar признал, что электромобили «грязнее» машин с ДВС

Polestar признал, что электромобили «грязнее» машин с ДВС

Компания сравнила «углеродный след» электромобиля Polestar 2 и обычного Volvo XC40

Шведская марка Polestar, входящая в состав группы Geely, проанализировала «углеродный след» электромобиля Polestar 2 и обычного Volvo XC40. Выяснилось, что больше всего парниковых газов выбрасывается в воздух при производстве самой машины и батарей — а чтобы сравняться по этому показателю с XC40, «двойке» нужно проехать как минимум 50 000 километров.

В вопросах экологии главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат склоняется к открытому диалогу с покупателями: «Производители не всегда честны с потребителями, когда речь заходит о влиянии их продукции на окружающую среду. Это неправильно. Мы должны рассказывать всё как есть — даже если такая правда не всегда приятна». Ингенлат призывает компании перейти на единую методику расчета выбросов CO? и уже перестать говорить об электрокарах как о панацее для экологии.

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