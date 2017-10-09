Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2017

Полис ОСАГО на три года: Минфин открыл первые секреты

Полис ОСАГО на три года: Минфин открыл первые секреты

Не так давно Минфин внес на рассмотрение поправки в ОСАГО, которые, в том числе, предусматривают возможность заключения договора «автогражданки» сроком до трех лет.

В ведомстве говорят, что это один из шагов к либерализации тарифов ОСАГО. Цена на полис будет фиксированной и определяется на день заключения договора.

«Главный вопрос - в степени либерализации тарифа для второго-третьего года. Наше предложение, которое мы согласовали, - цена полиса определяется на сегодня, а страховая компания уже может дать скидку за второй-третий год, если хочет», — заявил в интервью агентству ТАСС замминистра финансов  Алексей Моисеев. При этом он тут же признал, что законопроект, который подготовило его ведомство «пока совсем сырой».

Предложение Минфина ранее раскритиковали в Российском союзе страховщиков и Центробанке. В первую очередь организациям непонятно, как будет рассчитываться коэффициент «бонус-малус», который меняется ежегодно.

Напомним, что также Минфин предложил ввести три варианта договора ОСАГО с разным покрытием ответственности от 400 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, а также позволить страховым компаниям вводить повышающие коэффициенты в зависимости от того, совершал ли страхователь грубые нарушения ПДД за предыдущий период страхования.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Celerio

Suzuki обновила свою самую доступную модель

09 октября 2017
Daihatsu DN Trec

Daihatsu готовит новый кроссовер

09 октября 2017
смог

Названы регионы России с самым экологичным автопарком

09 октября 2017
Mercedes-Benz А-класса

Известна дата премьеры следующего поколения Mercedes-Benz A-класса

09 октября 2017
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin переманил специалистов Ferrari

09 октября 2017
General Motors

GM представила автономную грузовую платформу на водороде

09 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche Panamera Sport Turismo - porsche panamera sport turismo 2018 мечты сбываются? Тест драйв
09 октября 2017

Porsche Panamera Sport Turismo
"Мечты сбываются?"
SsangYong XLV - ssangyong xlv 2017 без ложной скромности
Тест драйв
06 октября 2017

SsangYong XLV
"Без ложной скромности"
Volkswagen Caddy - volkswagen caddy family maxi 2016 друг семьи
Тест драйв
05 октября 2017

Volkswagen Caddy
"Друг семьи"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 7 5