Не так давно Минфин внес на рассмотрение поправки в ОСАГО, которые, в том числе, предусматривают возможность заключения договора «автогражданки» сроком до трех лет.

В ведомстве говорят, что это один из шагов к либерализации тарифов ОСАГО. Цена на полис будет фиксированной и определяется на день заключения договора.

«Главный вопрос - в степени либерализации тарифа для второго-третьего года. Наше предложение, которое мы согласовали, - цена полиса определяется на сегодня, а страховая компания уже может дать скидку за второй-третий год, если хочет», — заявил в интервью агентству ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом он тут же признал, что законопроект, который подготовило его ведомство «пока совсем сырой».

Предложение Минфина ранее раскритиковали в Российском союзе страховщиков и Центробанке. В первую очередь организациям непонятно, как будет рассчитываться коэффициент «бонус-малус», который меняется ежегодно.

Напомним, что также Минфин предложил ввести три варианта договора ОСАГО с разным покрытием ответственности от 400 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, а также позволить страховым компаниям вводить повышающие коэффициенты в зависимости от того, совершал ли страхователь грубые нарушения ПДД за предыдущий период страхования.

