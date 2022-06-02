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2 июн 2022

Полисы ОСАГО серьезно подорожали

Полисы ОСАГО серьезно подорожали

В мае средняя стоимость полиса ОСАГО для легкового автомобиля составила 5800 рублей. Это на 9% больше, чем в январе. Самое интересное, что это первое существенное подорожание за последние три года

Разумеется, рост цен на страхование связан с санкционной нагрузкой, точнее сказать, санкции повысили цены на запчасти, а на этом фоне страховые компании повысили коэффициенты. Интересный факт, эксперты сообщают, что страховщики всеми способами стараются отказать в выдаче направления на ремонт, а суммы компенсаций серьезно сократились.

Все участники рынка сходятся во мнении, что дальнейшего роста стоимости ОСАГО не избежать. Для этого Центробанк должен расширить тарифный коридор. Но, по ожиданиям страховщиков, корректировка составит максимум 10%, чего будет недостаточно для покрытия убытков компаний.

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