Помогаем купить парковочное место. Недорого.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места. На каждое парковочное место планируется выделять около пятисот тысяч рублей

В своем письме Министру промышленности и торговли Денису Мантурову депутат заявляет о необходимости введения подобных льгот. Он пояснил, что программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сейчас пользуются большой популярностью у населения. Однако, купив машину, семья часто не может позволить себе парковочное место.

«Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 до 500 тыс. руб. на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают», — заявил депутат. К слову, ранее сообщалось, что в Госдуме идет обсуждение инициативы о запрете приобретения машины, если у ее покупателя в аренде или собственности нет гаража или парковочного места.