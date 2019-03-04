Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2019

Помогаем купить парковочное место. Недорого.

Помогаем купить парковочное место. Недорого.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места. На каждое парковочное место планируется выделять около пятисот тысяч рублей

В своем письме Министру промышленности и торговли Денису Мантурову депутат заявляет о  необходимости введения подобных льгот. Он пояснил, что программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сейчас пользуются большой популярностью у населения. Однако, купив машину, семья часто не может позволить себе парковочное место.

«Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 до 500 тыс. руб. на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают», — заявил депутат. К слову, ранее сообщалось, что в Госдуме идет обсуждение инициативы о запрете приобретения машины, если у ее покупателя в аренде или собственности нет гаража или парковочного места. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Двигатели приходят и уходят

04 марта 2019
GreenNCAP

Невозможно стоять в стороне

04 марта 2019
Smart forease plus Concept 2019

Самый маленький кабриолет Женевы

01 марта 2019

Оператор беспилотного транспорта

01 марта 2019

Рельсы, шпалы и камеры

01 марта 2019
Kia Stinger.

Обновлен список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

01 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"
Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести
Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся
Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 9 0 5