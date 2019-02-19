«Помощников Москвы» предложили лишить наград

Знаете ли Вы, что пользователи приложения «Помощники Москвы» получают определенные блага за свои действия: баллы, которые можно конвертировать в покупку всяческих аксессуаров или в оплату парковки? Правда, есть мнение, что пользователи стали злоупотреблять подобными возможностями

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков призвал запретить давать очки, баллы и «пряники» пользователям мобильного приложения "Помощник Москвы", которое граждане используют для фиксации нарушений стоянки авто. Как пояснил парламентарий: «У них задача одна — нащелкать, как можно больше. Из 100 фотографий какое-то количество пустят в работу, водителей оштрафуют, потом они обжалуют штраф, но пользователь приложения свою награду уже заработает. Нельзя такие сомнительные стимулы сопрягать с работой такой программы».

Также чиновник сообщил, что на территории РФ в перспективе будет работать только единое федеральное приложение для фиксации нарушений. Необходимые поправки в КоАП Госдума уже приняла в первом чтении. Пользователи портала госуслуг (их сейчас более 65 млн.) смогут скачать приложение и фиксировать нарушения ПДД на видео. Материалы будут пересылаться в ГИБДД для формирования штрафных постановлений.