На данный момент этот вопрос прорабатывается ГИБДД и образовательными учреждениями.

Как заявил заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, водителей попадавших в аварию в течение двух первых лет после получения прав могут направить на переобучение. "В настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении".

В то же время, представитель ведомства заявил, что на данный момент нет никаких конкретных решений, а тем более нормативно-правовых актов по вопросу переобучения водителей-новичков, но "они постепенно прорабатываются". Единственное, было упомянуто, что в разработке такой инициативы идет ориентирование на западный опыт. В европейских странах уже давно существует система переобучения неопытных водителей. К слову, само переобучение оплачивается за счет автошкол.