Автомобильный портал Motorpage
9 апр 2019

Попавших в ГИБДД водителей-новичков хотят переобучать

Попавших в ГИБДД водителей-новичков хотят переобучать

На данный момент этот вопрос прорабатывается ГИБДД и образовательными учреждениями.

Как заявил заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, водителей попадавших в аварию в течение двух первых лет после получения прав могут направить на переобучение. "В настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении".

В то же время, представитель ведомства заявил, что на данный момент нет никаких конкретных решений, а тем более нормативно-правовых актов по вопросу переобучения водителей-новичков, но "они постепенно прорабатываются". Единственное, было упомянуто, что  в разработке такой инициативы идет ориентирование на западный опыт.  В европейских странах уже давно существует система переобучения неопытных водителей. К слову, само переобучение оплачивается за счет автошкол.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС, МКRU

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России может исчезнуть договор купли-продажи авто

09 апреля 2019
Toyota

Toyota запатентовала встроенную мойку кузова

09 апреля 2019

В ГИБДД раскрыли нарушения, за которые хотят усилить наказание

08 апреля 2019

Вечерний час пик начнется раньше

08 апреля 2019

Проезд по платным трассам подорожает

08 апреля 2019

Электрический Mustang из России

08 апреля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент Тест драйв
08 апреля 2019

Hyundai Elantra
"Как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент Hyundai Elantra"
KIA Cee'd - kia seed 2019 психологический комфорт
Тест драйв
05 апреля 2019

KIA Cee'd
"Психологический комфорт"
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe - mercedes-amg gt 4-door coupe 2019 оказался… пятиместным суперкаром
Тест драйв
03 апреля 2019

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
"Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оказался… пятиместным суперкаром"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 5 5