Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2020

Поправки ПДД по электросамокатам не примут

Поправки ПДД по электросамокатам не примут

Почему не примут? Потому что их направили на доработку по просьбе пешеходов, которые боятся за свои жизни

Да, читатели Motorpage, союз пешеходов РФ (да, у нас есть и такой) раскритиковал все поправки  в ПДД, которые касались СИМ (средств индивидуальной мобильности). Дело в том, что по поправкам все эти электрические транспортные средства допускались не только на проезжие части, где скорость ограничена шестьюдесятью километрами в час, но и на пешеходные дорожки и тротуары. Последнее, как раз, общественникам и не понравилось, дескать, это и пешеходам угрозу несет и владельцам самокатов.

Как сообщает «Коммерсантъ», критике подверглась и инициатива по ограничению скорости самокатов на уровне 20 км/ч, так как до сих пор нет никакого механизма контроля. В то же время в Минтранс поступали предложения о приравнивании такого транспорта к мопедам и необходимости получения соответствующих прав для легального управления.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Скидка на регистрационные действия будет продлена

15 декабря 2020
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo (2020)

Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию

15 декабря 2020

Кто станет главой Ferrari?

15 декабря 2020

Первый электрокар Subaru увидит свет до 2025 года

15 декабря 2020

Просроченные права хотят снова продлить

15 декабря 2020

Amazon представил свой беспилотник

15 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 2019 свой устав
Тест драйв
11 декабря 2020

Cadillac XT4
"Свой устав"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 3 0 5