Поправки ПДД по электросамокатам не примут

Почему не примут? Потому что их направили на доработку по просьбе пешеходов, которые боятся за свои жизни

Да, читатели Motorpage, союз пешеходов РФ (да, у нас есть и такой) раскритиковал все поправки в ПДД, которые касались СИМ (средств индивидуальной мобильности). Дело в том, что по поправкам все эти электрические транспортные средства допускались не только на проезжие части, где скорость ограничена шестьюдесятью километрами в час, но и на пешеходные дорожки и тротуары. Последнее, как раз, общественникам и не понравилось, дескать, это и пешеходам угрозу несет и владельцам самокатов.

Как сообщает «Коммерсантъ», критике подверглась и инициатива по ограничению скорости самокатов на уровне 20 км/ч, так как до сих пор нет никакого механизма контроля. В то же время в Минтранс поступали предложения о приравнивании такого транспорта к мопедам и необходимости получения соответствующих прав для легального управления.