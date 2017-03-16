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16 мар 2017

Поправки в закон об ОСАГО приняты

Поправки в закон об ОСАГО приняты

Вчера во втором чтении Госдума одобрила поправки в закон об ОСАГО, по которым ремонт станет приоритетным, но не единственным способом возмещения убытков пострадавшим в ДТП автовладельцам

Новая редакция закона вступит в силу через 30 дней с даты его официальной публикации и будет работать во всех полисах, проданных с этой даты. В свою очередь компенсации по всем страховым полисам, проданным до этой даты, будут осуществляться по-прежнему деньгами.

«Натуральное» возмещение коснется лишь легковых автомобилей принадлежащих физическим лицам. Потерпевшие смогут выбирать автосервис из списка, предоставленного страховщиком, в которые страховая выдаст направление на ремонт в течении 20 дней. Сервисы должны будут соответствовать стандартам, которые пока не разработаны ЦБ, но уже известно, что одним из требований будет расположение в определенном радиусе от места жительства пострадавшего в ДТП.

Так же пока не ясно, сможет ли пострадавший автовладелец получить деньги и отправиться в сервис наиболее удобный лично ему, в том случае, если ни один сервис, из предложенного страховой перечня, его не устроит. Эксперты такую вероятность не исключают. А вот возможность отказаться от «натурального» возмещения в пользу денег совершенно точно можно будет в случае «тяжелых обстоятельств», которые придется подтвердить документально в заявлении о выплате.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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