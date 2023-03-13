Porsche подтвердила разработку электрического Cayenne

Компания Porsche официально подтвердила план выпустить полностью электрический Cayenne: вседорожник превратится в электрокар со сменой поколений. То есть это произойдет в 2025-2026 году.

Выходу батарейного Cayenne будет предшествовать появление ещё двух электромобилей. В 2024 году начнутся продажи электрической версии кроссовера Macan: её разработка, по заявлению фирмы, вышла на финишную прямую. Годом позже Porsche выпустит батарейную модель в своём базовом сегменте — электрокар, который заменит среднемоторную модель 718.

Любопытно, но "Кайен" не будет флагманским электрокаром - на ступень выше него расположится некий "зеленый" кроссовер, который построят на платформе SSP Sport