Портал "Госуслуги" стал информировать автомобилистов об отзывных компаниях

На портале госуслуг запущен сервис оповещения об отзывных кампаниях, сообщает Минцифры. Функцию разработали вместе с Росстандартом

Если говорить кратко, то все работает простым способом - как только та или иная модель попадает под отзывную компанию, автомобилистам через портал начинают приходить официальные уведомления. Разумеется, чтобы получать информацию, необходимо иметь подтвержденную запись на самом портале "Госуслуги".

«Разработка и внедрение личного кабинета автопроизводителя позволили нам собрать оцифрованные данные обо всех отозванных автомобилях и фактах их ремонта начиная с 2017 года», — заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.