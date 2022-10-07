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7 окт 2022

Портал "Госуслуги" стал информировать автомобилистов об отзывных компаниях

Портал "Госуслуги" стал информировать автомобилистов об отзывных компаниях

На портале госуслуг запущен сервис оповещения об отзывных кампаниях, сообщает Минцифры. Функцию разработали вместе с Росстандартом

Если говорить кратко, то все работает простым способом - как только та или иная модель попадает под отзывную компанию, автомобилистам через портал начинают приходить официальные уведомления.  Разумеется, чтобы получать информацию, необходимо иметь подтвержденную запись на самом портале "Госуслуги".

«Разработка и внедрение личного кабинета автопроизводителя позволили нам собрать оцифрованные данные обо всех отозванных автомобилях и фактах их ремонта начиная с 2017 года», — заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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