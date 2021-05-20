Пошлины на ввоз электромобилей возвращаются

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия, отказались продлевать нулевые пошлины за ввоз электромобилей.

С 2022 года её размер составит 15 процентов от таможенной стоимости машины. Интересно, что у данного решения уже есть противники и немало. Главные протестующие – Ассоциация европейского бизнеса. ЕЕ представители придерживаются мнения , что нулевые пошлины являются чуть ли не ключевым аспектом в развитии сегмента электромобилей впринципе.

Еще один противник - компания Nissan, которая собирается продавать у нас в стране свой первый электрический кроссовер Ariya . Собственно, в Nissan разделяют мнение АЕБ и заявляют, что без государственной поддержки не будет инвестиций, а значит и не будет развития области электромобилей в нашей стране.