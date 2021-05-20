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20 май 2021

Пошлины на ввоз электромобилей возвращаются

Пошлины на ввоз электромобилей возвращаются

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия, отказались продлевать нулевые пошлины за ввоз электромобилей.

С 2022 года её размер составит 15 процентов от таможенной стоимости машины. Интересно, что у данного решения уже есть противники и немало. Главные протестующие – Ассоциация европейского бизнеса. ЕЕ представители придерживаются мнения , что  нулевые пошлины являются чуть ли не ключевым аспектом в развитии сегмента электромобилей впринципе.

Еще один противник  - компания Nissan, которая  собирается продавать у нас в стране свой первый электрический кроссовер Ariya . Собственно, в Nissan разделяют мнение АЕБ и заявляют, что без государственной поддержки не будет инвестиций, а значит и не будет развития области электромобилей в нашей стране.

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