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22 дек 2016

После 1-ого января автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС не смогут получить ПТС

После 1-ого января автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС не смогут получить ПТС
Автор фото: фликр.ком

Федеральная таможенная служба предупреждает автопроизводителей и импортеров о необходимости внедрения в конструкцию автомобилей системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Об этом журналистам рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова. «В ПТС в обязательном порядке будут вноситься сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб» - сообщила она.

Такое заявление решено было сделать в преддверии вступления в силу вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который обяжет всех автопроизводителей оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС автомобили, предназначенные для реализации на российском рынке.

Отсутствие такой системы с 1-ого января 2017 года станет 100-процентной гарантией невозможности получении паспорта транспортного средства на территории РФ. При этом, требование о наличии системы будет распространяться не только на новые автомобили, но и на подержанные автомобили.

Вследствие этого, некоторые эксперты в области предрекают сокращение сегмента иностранных автомобилей вторичного рынка в России. Напомним, что, по данным аналитического агентства Автостат, с начала года и по ноябрь включительно на территории РФ было реализовано 3,29 млн подержанных иномарок – на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что в течение этого года Новосибирская таможня выдала более 450 ПТС, при этом ни один автомобиль не был оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС.

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При написании новости использовалась информация:
Вести: Приморье, Экономика сегодня, Комсомольская правда, Автостат, Autonews

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