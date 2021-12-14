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14 дек 2021

После Нового года новые автомобили подорожают на 10-20 процентов

После Нового года новые автомобили подорожают на 10-20 процентов
Российские дилеры предсказывают резкое подорождание новых автомобилей сразу после наступления 2022 года.
В качестве главных факторов приводятся удорожание стали, повышение ставок утилизационного сбора на 25 процентов и увеличение себестоимости производства. Кроме того, перебои с поставками чипов продолжатся и в 2022 году. 
 
По оценкам экспертов агентства «Автостат», за последние 5 лет новые автомобили уже подорожали на 60%, и в 2022 году тенденция сохранится, поскольку спрос на машины не падает, покупательная способность населения сохраняется. 
 
Ранее эксперты рынка отмечали, что в 2021 году впервые отмечена новая тенденция: завидными темпами растут продажи подержанных автомобилей в кредит. В этом году число кредитов, выданных на покупку б/у машин, впервые превысило количество займов на новые автомобили. 

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