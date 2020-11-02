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2 ноя 2020

Пособников Карлоса Гона не выдадут японским властям

Пособников Карлоса Гона не выдадут японским властям

Федеральный судья в США приостановил решение о выдаче Японии двух мужчин, которые помогли сбежать из-под домашнего ареста в Токио опальному экс-главе Renault-Nissan Карлосу Гону

Окружной судья Бостона Индира Талвани 29 октября удовлетворила прошение адвокатов об отсрочке экстрадиции Майкла и Питера Тейлоров незадолго до того, как их должны были поместить на авиарейс в Японию, пишет Reuters. Защитники Тай Кобб и Пол Келли добиваются пересмотра решения об экстрадиции их клиентов.

При этом еще 28 октября Госдепартамент США утвердил решение выдать Тейлоров японским властям. Прокуроры считают, что Тейлоры содействовали «наглому» побегу Карлоса Гона из Японии 29 декабря 2019 года, спрятав его в черной коробке из-под музыкального инструмента и отправив на частном самолете в Ливан, откуда родом Гон. Бывший глава Renault-Nissan предположительно заплатил Тейлорам за помощь 1,3 млн долларов. Ранее их адвокаты напирали на то, что в японском законодательстве нет статьи за помощь в побеге из-под домашнего ареста.

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Drom

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