Поставки подержанных автомобилей в Россию выросли на 20%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2025 года в Россию было ввезено 65,4 тыс. легковых автомобилей. Несмотря на существенное падение объемов поставок новых машин по сравнению с прошлым годом, рынок демонстрирует восстановление по сравнению с маем. При этом рост импорта подержанных авто сохраняется уже пятый месяц подряд

В июне объем импорта новых легковых автомобилей составил 25,8 тыс. единиц, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако в месячном выражении рынок прибавил 45%, что может свидетельствовать о попытке дистрибьюторов нарастить складские запасы или об усилении спроса со стороны потребителей.

С другой стороны, импорт автомобилей с пробегом продолжает расти. В июне было ввезено 39,6 тыс. подержанных машин. Это на 20% больше по сравнению с июнем прошлого года и на 7% выше майских показателей. Таким образом, сегмент б/у автомобилей удерживает лидерство в общем объеме импорта.

Основным поставщиком новых автомобилей по-прежнему остается Китай, на долю которого приходится 73,9% поставок. Далее следуют Киргизия (9,8%) и Южная Корея (4,9%). В сегменте подержанных автомобилей лидирует Япония с долей 48,1%, затем Южная Корея (22,7%) и Китай (14,2%).

В марочном рейтинге среди новых машин по-прежнему лидирует бренд Changan, наиболее популярной моделью остается Changan UNI-S. В категории автомобилей с пробегом рейтинг возглавляет марка Toyota, но наиболее часто ввозимой моделью стала Honda Freed.