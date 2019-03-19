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19 мар 2019

Построено самое короткое в мире шоссе

Построено самое короткое в мире шоссе

Его протяженность составляет лишь один метр. Смысл такой дороги - обратить внимание властей на отсутствие дорожной инфраструктуры в регионе. Да, совсем забыли упомянуть, что дело происходит в Румынии

Построивший один метр автомагистрали румынский бизнесмен Стефан Мандачи объяснил, что устал от невыполненных обещаний, данных правительством за последние 30 лет. Они много раз обещали улучшить дорожную инфраструктуру, но так этого и не сделали до сих пор. Поэтому мужчина вложил 4,5 тыс. евро (328 тыс. рублей) собственных денег в строительство одного метра шоссе. «Мы — самый бедный регион Европы. И я хочу, чтобы здесь, в моем регионе были автомагистрали. Здесь, в Сучаве, в моем городе!», — заявил бизнесмен.

Напомним, что протяженность сети автомобильных дорог Румынии составляет всего 805 километров. При этом строительство дорог в стране идет очень медленными темпами: власти обещали, что к концу 2019 года будут готовы еще 118 километров трасс. К слову, по данным Европейской комиссии, Румыния возглавляет рейтинг стран Европейского союза с самым большим количеством дорожно-транспортных происшествий на душу населения. Только в 2017 году на дорогах страны погибло более 1900 человек. Эксперты утверждают, что это связано именно с отсутствием современной транспортной инфраструктуры.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Комсомольская Правда

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