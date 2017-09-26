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26 сен 2017

Пожаловаться на нарушителей ПДД можно будет через госуслуги

Пожаловаться на нарушителей ПДД можно будет через госуслуги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, согласно которому оштрафовать водителя, при наличии видеозаписи, можно будет без составления протокола.

В первую очередь это касается записей с видеорегистраторов, когда обычные участники дорожного движения фиксируют нарушения других. Сегодня, получив такую видеозапись в ГИБДД возбуждали административное дело. Автор видео должен явиться в отдел, написать объяснения, ГИБДД должна найти нарушителя и опросить его.

Срок ведения административного дела ограничивается двумя месяцами. Естественно, в большинстве случаев, когда сознательные граждане присылали видеозаписи нарушений, виновника найти не удавалось. Плюс, многие опасаются присылать видеозаписи: в нем указаны все данные и нередки случаи, когда виновники угрожали жизни и здоровью тех, кто проявил гражданскую сознательность.

Законопроект МВД предоставит возможность вынести постановление о штрафе за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (то есть на сайте госуслуг), с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

Правда, в сообщении пресс-службы Белого дома не сообщается о том, что это должно быть за специализированное программное обеспечение.
 

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При написании новости использовалась информация:
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