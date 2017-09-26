Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, согласно которому оштрафовать водителя, при наличии видеозаписи, можно будет без составления протокола.

В первую очередь это касается записей с видеорегистраторов, когда обычные участники дорожного движения фиксируют нарушения других. Сегодня, получив такую видеозапись в ГИБДД возбуждали административное дело. Автор видео должен явиться в отдел, написать объяснения, ГИБДД должна найти нарушителя и опросить его.

Срок ведения административного дела ограничивается двумя месяцами. Естественно, в большинстве случаев, когда сознательные граждане присылали видеозаписи нарушений, виновника найти не удавалось. Плюс, многие опасаются присылать видеозаписи: в нем указаны все данные и нередки случаи, когда виновники угрожали жизни и здоровью тех, кто проявил гражданскую сознательность.

Законопроект МВД предоставит возможность вынести постановление о штрафе за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (то есть на сайте госуслуг), с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

Правда, в сообщении пресс-службы Белого дома не сообщается о том, что это должно быть за специализированное программное обеспечение.

