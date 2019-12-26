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26 дек 2019

Правительство РФ одобрило введение нового штрафа

Правительство РФ одобрило введение нового штрафа

Кабинет министров подтвердил необходимость введения штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам

На состоявшемся вчера заседании, посвященном вопросам развития сети скоростных автомобильных дорог в стране, было одобрено введение штрафов для водителей, не оплативших проезд по платной дороге. На сегодняшний день наказание для таких нарушителей в законах не прописано. Теперь будет разработан законопроект поправок в КоАП, где будет описано само нарушение и представлен диапазон суммы штрафа.

Есть предположение, что штраф за неоплаченный проезд по платной дороге может составить от пяти до десяти тысяч рублей, а все средства будут направляться на ремонт и строительство дорог, то есть, в Федеральный дорожный фонд.  В любом случае, более точная информация появится лишь после того, как законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

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