Правительство РФ одобрило введение нового штрафа

Кабинет министров подтвердил необходимость введения штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам

На состоявшемся вчера заседании, посвященном вопросам развития сети скоростных автомобильных дорог в стране, было одобрено введение штрафов для водителей, не оплативших проезд по платной дороге. На сегодняшний день наказание для таких нарушителей в законах не прописано. Теперь будет разработан законопроект поправок в КоАП, где будет описано само нарушение и представлен диапазон суммы штрафа.

Есть предположение, что штраф за неоплаченный проезд по платной дороге может составить от пяти до десяти тысяч рублей, а все средства будут направляться на ремонт и строительство дорог, то есть, в Федеральный дорожный фонд. В любом случае, более точная информация появится лишь после того, как законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.