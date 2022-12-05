Правительство упростит требования к зарядным станциям для электромобилей

Минпромторг РФ предложил скорректировать требования к зарядным станциям для электромобилей (ЭЗС)

Как известно, ради развития зарядной инфраструктуры в стране правительство субсидирует концессионеров, которые устанавливают станции. Правда, чтобы получить необходимые льготы, конструкция зарядного порта должна была соответствовать определенному списку требований.

В частности, каждая зарядка должна иметь три коннектора - под европейский стандарт, японский и китайский. Теперь же, как сообщает "Коммерсантъ", Минпромторг, выведет китайские коннекторы из списка обязательных. Инвестору для получения субсидии по-прежнему придется установить ЭЗС с тремя коннекторами, но теперь допускается любая их комбинация.

Напомним, что сам размер субсидии сравнительно велик - 60 процентов от стоимости самой станции плюс 30 процентов от стоимости подключения к городским или региональным сетям.

