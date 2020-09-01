Правительство увеличивает субсидии для перевода техники на метан

Регионы России получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на сжатый природный газ (метан). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Общая максимальная субсидия регионам по переводу автомобилей на метан в 2020 году увеличена с 25 млн до 75 млн рублей, то есть втрое. Она предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на метан. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Михаил Мишустин еще в июне увеличил ранее действовавший норматив с 30% до 60%. Еще 30% суммы можно компенсировать за счет маркетинговой программы «Газпрома», таким образом, автовладельцам остается оплатить лишь 10% стоимости работ.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.