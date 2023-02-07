Представители Минпромторга идут в «Автотор»

Бывший глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак переходит на работу в калининградскую автосборочную компанию «Автотор»

Как сообщает «Коммерсантъ», бывший чиновник займет место «вице-президента» компании. Сообщается, что в Минпромторге уже прошло несколько межведомственных совещаний, где господин Пак выступал в качестве представителя «Автотора».

К слову, именно во время работы Пака в министерстве автопром перешел на специальные инвестиционные контракты (СПИК). Напомним, что именно СПИКи обеспечивают автопроизводителям налоговые льготы взамен на инвестиции в российское производство .