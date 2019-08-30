Представлен автомобиль с рекордным запасом хода

Американская компания Aptera показала прототип электромобиля с запасом хода 1600 километров. Энергоэффективности добивались, снижая массу и оттачивая аэродинамику

Немного истории. Фирма Aptera заявила о себе в 2007 году проектом по созданию сверхэкономичного автомобиля с расходом топлива в один литр на сто километров, который, к сожалению, оказался коммерчески не состоятелен. В 2011 году фирма обанкротилась, однако, через десять лет возродилась, но уже с другими целями- выпуск электромобиля с запасом хода 1600 километров. Собственно, они сделали это.

К производству готов трехколесный двухместный каплевидный электрокар массой 800 килограммов. На наш взгляд он напоминает какой-то легкий самолет, которому по какой-то причине отрезали крылья. Приводить новинку в движение будут три мотор-колеса мощностью 68 лошадиных сил каждое. В зависимости от исполнения тяговая батарея под сиденьями может быть емкостью от 40 до 100 киловатт-часов.