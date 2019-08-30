Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2019

Представлен автомобиль с рекордным запасом хода

Представлен автомобиль с рекордным запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Aptera показала прототип электромобиля с запасом хода 1600 километров. Энергоэффективности добивались, снижая массу и оттачивая аэродинамику

Немного истории.  Фирма Aptera заявила о себе в 2007 году проектом по созданию сверхэкономичного автомобиля с расходом топлива в один литр на сто километров, который, к сожалению, оказался коммерчески не состоятелен. В 2011 году фирма обанкротилась, однако, через десять лет возродилась, но уже с другими целями- выпуск электромобиля с запасом хода 1600 километров.  Собственно, они сделали это.

К производству готов трехколесный двухместный каплевидный электрокар массой 800 килограммов. На наш взгляд он напоминает какой-то легкий самолет, которому по какой-то причине отрезали крылья. Приводить новинку в движение будут три мотор-колеса мощностью 68 лошадиных сил каждое. В зависимости от исполнения тяговая батарея под сиденьями может быть емкостью от 40 до 100 киловатт-часов.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford

Новый Ford: автомобиль и проектор

30 августа 2019

Обновленные Volvo 90-й серии приобщатся к Формуле 1

30 августа 2019

Известны подробности о новом Volkswagen Transporter

30 августа 2019
Porsche Macan Turbo 2019

Представлен крайний бензиновый Porsche Macan Turbo

30 августа 2019
Peugeot 3008 Hybrid

Peugeot 3008 превратился в гибрид

30 августа 2019

Руководство Опеля подтвердило возвращение марки на российский рынок

29 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 петля о двух концах Тест драйв
30 августа 2019

Renault Arkana
"Петля о двух концах"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится
Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 1 5