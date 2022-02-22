Автомобильный портал Motorpage
22 фев 2022

Представлен Ford Ranger Raptor

Представлен Ford Ranger Raptor
Автор фото: фирма-производитель

Наименование «Raptor» всегда принадлежало заряженным моделям, и новый Ranger не стал исключением – мощный двигатель, усиленная подвеска, впрочем, обо всем по порядку.

Начнем с мотора – под капотом Ranger Raptor располагается трехлитровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.  Мощность – 288 лошадиных сил. К сожалению, слухи о появлении версии с 400-сильным двигателем не подтвердились. Работать с мотором будут десятиступенчатый «автомат» и новая для Ranger двухдиапазонная раздаточная коробка в сочетании с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Подвеска заслуживает отдельного внимания, так как ее конструировали с учетом  раллийных стандартов. Надо сказать, что она является адаптивной и имеет семь фиксированных предустановок. Три из них предназначены для езды по асфальту, а остальные четыре – для бездорожья (песок, камни и так далее). Внешне Raptor будет отличаться, к примеру, расширенными колёсными арками, 17?дюймовыми колёсами с особой резиной, стальной защитой моторного отсека и специальными буксировочными крюками.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Sport 2019 вид сбоку

Названа дата дебюта новой Lada Vesta Sport

22 февраля 2022
RML Short Wheelbase

В Британии возродят Ferrari 250 GT

22 февраля 2022

Русланам нельзя садиться за руль

22 февраля 2022

В General Motors превращают автомобили в джойстики для игр

22 февраля 2022
Lada Vesta (2022)

Представлена обновленная Lada Vesta

22 февраля 2022

Fiat превратил модель 500 в цыпленка

22 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) особенности преемственности британских аристократов Тест драйв
22 февраля 2022

Land Rover Defender 110
"Особенности преемственности британских аристократов"
Lexus LX - lexus lx (2022) свежее прочтение имиджа и ценностей
Тест драйв
21 февраля 2022

Lexus LX
"Свежее прочтение имиджа и ценностей Lexus LX"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 0 8 8