Представлен Ford Ranger Raptor

Наименование «Raptor» всегда принадлежало заряженным моделям, и новый Ranger не стал исключением – мощный двигатель, усиленная подвеска, впрочем, обо всем по порядку.

Начнем с мотора – под капотом Ranger Raptor располагается трехлитровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Мощность – 288 лошадиных сил. К сожалению, слухи о появлении версии с 400-сильным двигателем не подтвердились. Работать с мотором будут десятиступенчатый «автомат» и новая для Ranger двухдиапазонная раздаточная коробка в сочетании с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Подвеска заслуживает отдельного внимания, так как ее конструировали с учетом раллийных стандартов. Надо сказать, что она является адаптивной и имеет семь фиксированных предустановок. Три из них предназначены для езды по асфальту, а остальные четыре – для бездорожья (песок, камни и так далее). Внешне Raptor будет отличаться, к примеру, расширенными колёсными арками, 17?дюймовыми колёсами с особой резиной, стальной защитой моторного отсека и специальными буксировочными крюками.