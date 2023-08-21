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21 авг 2023

Представлен электрический кроссовер Avatr 11 Harmony Edition

Представлен электрический кроссовер Avatr 11 Harmony Edition
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Avatr, являющееся дочерним брендом Changan и Calt, опубликовала изображения экстерьера нового электрического кроссовера Avatr 11 в версии Harmony Edition

Напомним, что Avatr 11 дебютировал почти ровно год назад, а новая версия Harmony отличается только дизайном. Автомобиль выполнен в полностью черном цвете, а также получил серебристые декоративные накладки на бампера и желтые тормозные суппорты, придающие кроссоверу спортивный стиль.

Силовая установка Avatr 11 представлена в виде двух электромоторов (по одному на каждой оси). Суммарная мощность составит 591 л.с. и 650 Нм крутящего момента. На выбор предложены две батареи емкостью 90,38 и 116,79 кВт*. Запас хода составит 555 и 680 км соответственно (по циклу CLTC). Паспортный разгон до 100 км/ч - 3,9 с. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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