Представлен электрический кроссовер Avatr 11 Harmony Edition

Китайская компания Avatr, являющееся дочерним брендом Changan и Calt, опубликовала изображения экстерьера нового электрического кроссовера Avatr 11 в версии Harmony Edition

Напомним, что Avatr 11 дебютировал почти ровно год назад, а новая версия Harmony отличается только дизайном. Автомобиль выполнен в полностью черном цвете, а также получил серебристые декоративные накладки на бампера и желтые тормозные суппорты, придающие кроссоверу спортивный стиль.

Силовая установка Avatr 11 представлена в виде двух электромоторов (по одному на каждой оси). Суммарная мощность составит 591 л.с. и 650 Нм крутящего момента. На выбор предложены две батареи емкостью 90,38 и 116,79 кВт*. Запас хода составит 555 и 680 км соответственно (по циклу CLTC). Паспортный разгон до 100 км/ч - 3,9 с. Привод - передний.