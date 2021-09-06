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6 сен 2021

Представлен электрический Mercedes-Maybach

Представлен электрический Mercedes-Maybach

Компания Mercedes-Benz рассекретила концептуаль­ный вседорожник Mercedes-Maybach EQS. В серию внедорожник пустят уже в следующем году.

Можно было бы предположить, что перед нами обычный внедорожник EQS, но нет – в Mercedes заявляют, что новинка будет построена на собственной платформе. К сожалению характеристики автомобиля не озвучиваются. Напомним, что стандартный EQS предлагается с двумя силовыми установками на выбор – на 330 и 527 лошадиных сил. Привод – полный. Что касается запаса хода, то на полном заряде EQS способен проехать более пятисот километров.

Что касается внешности, то Mercedes-Maybach EQS действительно выглядит роскошно. Кроссовер выделяется очень узкой оптикой, состоящей из нескольких сегментов, огромной «решёткой радиатора», необычными бамперами и 24-дюймовыми колёсами. Прототип также получил фирменные особен­ности авто­мобилей Mercedes-Maybach. Речь о двухцветной окраске кузова и полоске на капоте.

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