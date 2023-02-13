Представлен электрический RAM

В преддверии полноценной премьеры серийной версии электрического пикапа Ram 1500 REV американский производитель опубликовал её первые фотографии

Надо сказать, что машина по своему исполнению близка к обычному RAM 1500 – концепт 1500 Revolution был куда ярче и самобытнее. Повторимся, визуальная разница между электрокаром и пикапом с двигателем внутреннего сгорания заключается лишь в деталях – светодиодной оптике спереди и сзади, а также сплошную панель, которую установили вместо решетки радиатора.

К сожалению, технические характеристики автомобиля не раскрываются. Тот же концепт Revolution построен на рамной платформе STLA Frame и оснащен двумя электрическими двигателями общей мощностью в 500 лошадиных сил.