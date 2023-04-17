Представлен Jetour T3

Бренд Jetour, входящий в состав концерна Chery, показал новый концептуальный внедорожник с индексом T-3

Автомобиль отличается необычным квадратным дизайном – в числе ключевых особенностей: распашные двери без центральной стойки. Что касается интерьера, то здесь выделяется специфичная компоновка – в машине всего четыре кресла. Впрочем, эксперты говорят, что серийную модификацию будут производить в пятиместном и семиместном исполнении.

Концепт укомплектован четырьмя электромоторами на 340 л.с. и 400 Нм каждый, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. Серийная модификация будет менее мощной, кроме того у внедорожника появится и гибридная модификация.