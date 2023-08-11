Представлен Mitsubishi Xforce

На автомобильном салоне в Джакарте прошла презентация нового кроссовера Mitsubishi Xforce, который, вероятно, станет недорогим преемником ASX для Юго-Восточной Азии

Дизайн автомобиля основан на прошлогоднем концепте XFC, но название немного поменяли. Бросаются в глаза стильные светодиодные фары в форме бумеранга, брутальная решетка радиатора и современный салон. Xforce получил

только 18-дюймовые колесные диски, когда на первоисточнике были 20-дюймовые. Габариты новинки составляют: 4390х1810х1660 мм., а колесная база - 2650 мм.

Под капотом - бензиновая «четверка» объемом 1,5 л. Мощность - 105 л.с. Крутящий момент - 141 Нм. Мотор работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний. Ожидается, что новинка поступит в продажу в начале ноября 2023 года.

