Представлен новый автомобиль для главы Китая

Фирма Hongqi, название которой переводится как «красное знамя», известна тем, что создает машины для партийной номенклатуры Китая. Однако, с недавнего времени компания строит машины и для простых людей.

Собственно первой такой моделью стал седан H5, первое поколение которого было представлено еще в 2017 году. На том автомобиле было много заимствований – платформа от Mazda 6, двигатели – оттуда же. Это были две «турбочетверки» объемом 1.5 литра (169 л.с. и 258 Нм) и 1.8 литра (197 л.с. и 320 Нм), которые работали в паре с шестидиапазонным автоматом.

Второе поколение H5, изображения которого были опубликованы сегодня, будет построено уже на собственной платформе, которую разработала материнская компания FAW. Данных о силовой установке нет. Китайские журналисты считают, что седан получит двухлитровый турбомотор в паре с преселективным «роботом» — но насколько верны их предположения, мы узнаем только в апреле, на автосалоне в Пекине.