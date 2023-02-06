Представлен новый автомобиль Zeekr

Geely Automobile распространила фирменные фото и некоторые характеристики новой модели своего дочернего бренда Zeekr

Итак, перед нами среднеразмерный кроссовер, который назвали лаконичным именем "X". Автопроизводитель продолжил следовать своей практике - называть автомобили максимально лаконично - предыдущие модели (среднеразмерный универсал и минивэн) носят индексы 001 и 009.

Новая машина построена на модульной чисто электрической платформе SEA, разработанной совместно со шведской Volvo Cars (была приобретена китайским концерном в 2010 году). Габаритные длина, ширина, высота Zeekr X составляют 4450, 1836, 1572 мм, колесная база — 2750 мм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3 секунды.