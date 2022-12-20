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20 дек 2022

Представлен новый Buick Electra E5

Представлен новый Buick Electra E5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Buick рассекретила свой первый электрический вседорожник на платформе Ultium концерна GM

Да, данная архитектура еще очень нова - даже у Cadillac есть лишь одна модель, которая базируется на платформе Ultium - речь идет об электрокаре Lyriq. Впрочем, вернемся к самому Buick E5. Автомобиль будет доступен лишь в переднеприводном исполнении. Электромотор здесь развивает 245 лошадиных сил.  Емкость аккумуляторов, как запас хода и прочие динамические характеристики остаются неизвестными.

Что касается дизайна, то общая концепция была позаимствована у прототипа Electra X. Разумеется, серийный кросовер получился несколько упрощенным, например, здесь нет камер заднего вида, которые на концепте выполняли роль боковых зеркал. В Buick отметили, что часть дизайнерских решений должна отсылать к миру авиации — например, рисунок ходовых огней и очертания узкой головной оптики.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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