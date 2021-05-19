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19 май 2021

Представлен новый Geely Emgrand

Представлен новый Geely Emgrand
Автор фото: фирма-производитель

После двенадцати лет производства Geely Emgrand наконец-то получил преемника. Новый седан не имеет ничего общего с предшественником.

Да, здесь все новое, дизайн, двигатели, платформа. Начнем с последнего пункта – Emgrand построен на платформе BMA. На ней же базируется кроссовер Coolray.  Правда, двигатели седан получит свои – трехлитровых моторов  от Volvo здесь не будет. Силовая установка одна – полуторалитровый  атмосферный мотор на 116 лошадиных сил, который сочетается с механикой или вариатором.

Дизайн. В целом, он может показаться вам очень знакомым.  По сути перед нами серийная интерпретация концепта Preface, представленного в апреле 2019-го на выставке в Шанхае. Товарная машина выглядит, конечно, скромнее — пропорции проще, да и сам силуэт не такой экспрессивный, впрочем, преемственность налицо.

При написании новости использовалась информация:
drom

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