Представлен новый Geely Emgrand

После двенадцати лет производства Geely Emgrand наконец-то получил преемника. Новый седан не имеет ничего общего с предшественником.

Да, здесь все новое, дизайн, двигатели, платформа. Начнем с последнего пункта – Emgrand построен на платформе BMA. На ней же базируется кроссовер Coolray. Правда, двигатели седан получит свои – трехлитровых моторов от Volvo здесь не будет. Силовая установка одна – полуторалитровый атмосферный мотор на 116 лошадиных сил, который сочетается с механикой или вариатором.

Дизайн. В целом, он может показаться вам очень знакомым. По сути перед нами серийная интерпретация концепта Preface, представленного в апреле 2019-го на выставке в Шанхае. Товарная машина выглядит, конечно, скромнее — пропорции проще, да и сам силуэт не такой экспрессивный, впрочем, преемственность налицо.