Представлен новый электрокроссовер Neta L от Hozon

Китайская компания Hozon представила новый электрический кроссовер Neta L, который ранее фигурировал в информационном пространстве под индексом EP32. Автомобиль называют главным конкурентом нового BYD Song Plus (Seal-U) и Tesla Model Y. Дебют на рынке намечен на следующий год

Напомним, что марка Neta - это относительно новый бренд в автомобильной промышленности, который был основан в 2018 году. На данный момент его модельный ряд состоит из двух кроссоверов Neta U (X) и Neta V (Aya), а также седана Neta S и спорт-купе Neta GT.

Внешний облик Neta L похож по дизайну на другие модели бренда, но с некоторыми стилистическими особенностями. При первом взгляде на переднюю часть невольно всплывает образ Mitsubishi Lancer X или Mitsubishi ASX. Сходство выражается в форме фар и характерном капоте. Также бросается в глаза крупный воздухозаборник на переднем бампере, придающий автомобилю спортивный характер. Из других особенностей: скрытые дверные ручки и сплошная светодиодная полоса задних фар. По габаритам Neta L практически полностью соответствует размерам Tesla Model Y: 4770/1900/1660 мм, колесная база - 2810 мм. Размер колесных дисков 18 или 19 дюймов.

Изображений интерьера на данный момент нет.Однако по некоторым шпионским фотографиям, опубликованным до этого, стало известно, что на передней панели будет единый кластер “приборки” и мультимедийной системы.

Электрическая версия Neta L оснащается одним электромотором мощностью 231 л.с. (170 кВт). Привод при этом задний. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода пока не раскрывается. Гибридная модификация получит дополнительно 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 91 л.с. В данном случае автомобиль будет комплектоваться батареей на 30 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 164 км.