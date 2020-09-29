Представлен новый Logan

Пока что под брендом Dacia – с ромбом на решетке радиатора эти автомобили появятся в 2021-2022 годах, однако, представление о модели можно составить уже сейчас

Главное, что бросается в глаза – дизайн. Теперь аскетизму конец, вместо него появились замысловатые линии кузова, интересная оптика и прочие модельные нюансы. Длина, ширина и высота седана Логан — базового автомобиля семейства — в новом поколении составляют 4396, 1848 и 1501 мм соответственно, то есть он на 36 мм длиннее, на 115 мм шире и на 10 мм ниже, чем машина уходящего образца. Интересно, скажутся ли дополнительные миллиметры на пространстве в салоне?

В техническом плане тоже хватает новшеств. Платформа B0 постепенно вытесняется своим логическим продолжением - CMF-B, которая будет обеспечивать больший уровень безопасности. В европейской спецификации новые Логан и Сандеро будут оснащаться линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D (он ограничивает выбросы CO2 на уровне 95 г/км). Базовым стал 1,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 65 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКП. На ступень выше в иерархии стоит двигатель того же объема, но форсированный до 90 л.с. Он агрегатируется с 6-ступенчатой МКП или бесступенчатым вариатором. Кроме того, предложат 100-сильную версию 1,0-литрового мотора с битопливной конфигурацией — он может потреблять как бензин, так и сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан). Этот вариант сочетается только с 6-скоростной МКП.