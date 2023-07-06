Представлен новый Mercedes CLE Coupe

Mercedes-Benz провел мировую премьеру нового среднеразмерного купе CLE-Class. Модель заменит собой одновременно два продукта —C-Class Coupe C205 и E-Class Coupe C238. Mercedes решил пойти на оптимизацию модельной линейки из-за снижения спроса на имиджевые модели.

Автомобиль сравнительно компактен – длина составляет 4.8 метра. При этом колесная база здесь составляет 2.8 метра. Это обеспечивает дополнительный простор в салоне. Что касается дизайна, то здесь все выполнено в современной стилистике – наличествуют сглаженные формы с пластичными выступами.

По технике перед нами обычный C-Class. От него взяты платформа, двигатели и трансмиссии. Базовая конфигурация располагает двухлитровым, 204-сильным турбомотором, который работает в паре автоматической коробкой передач.