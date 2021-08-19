Представлен первый электрический Genesis

Люкс-бренд Hyundai Motor показал компактный электрический кроссовер GV60.

Стоит отметить, что в техническом плане GV60 – это ровно то же самое, что Kia EV6 и Hyundai Ioniq5. Новинка делит с ними одну платформу, соответственно силовые установки здесь аналогичные, а именно электрические двигатели на 165, 212 и 298 лошадиных сил. Также автомобиль будет предложен в полноприводной либо заднеприводной конфигурации.

Что касается дизайна, то здесь прослеживается фирменный стиль Genesis – динамичный профиль, разделенные горизонтальной полосой передние и задние фары. Отметим, что по силовому каркасу кузова новинка от Genesis частично унифицирована уже с упомянутой Kia EV6.