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19 авг 2021

Представлен первый электрический Genesis

Представлен первый электрический Genesis

Люкс-бренд Hyundai Motor показал компактный электрический кроссовер GV60. 

Стоит отметить, что в техническом плане GV60 – это ровно то же самое, что Kia EV6 и Hyundai Ioniq5. Новинка делит с ними одну платформу, соответственно силовые установки здесь аналогичные, а именно электрические двигатели на 165, 212 и 298 лошадиных сил.  Также автомобиль будет предложен в полноприводной либо заднеприводной конфигурации.

Что касается дизайна, то здесь прослеживается фирменный стиль Genesis – динамичный профиль, разделенные горизонтальной полосой передние и задние фары. Отметим, что по силовому каркасу кузова новинка от Genesis  частично унифицирована уже с упомянутой Kia EV6.

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drom

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