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16 фев 2021

Представлен Porsche 911 GT3

Представлен Porsche 911 GT3
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн представил одну из самых заряженных версий своего автомобиля.  На радость фанатам у нее есть механическая трансмиссия.

Да, альтернативой классическому роботу PDK выступает механическая 6-ступенчатая коробка.  Что касается мотора, то здесь выступает четырехлитровый оппозитный мотор на  500 лошадиных сил.  Разгон до сотни за 3.4 секунды, а максимальная скорость находится на отметке в 320 километров в час.

Серьезно отличается автомобиль и по подвеске. У стандартного 911-го спереди установлен Макферсон – на GT3 устанавливается двухрычажка. Также у нас есть адаптивные амортизаторы. Что касается внешности, то отличий от стандартного Porsche немного, за исключением  того факта, что добрая половина кузовных панелей выполнена из углепластика.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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