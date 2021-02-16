Представлен Porsche 911 GT3

Немецкий концерн представил одну из самых заряженных версий своего автомобиля. На радость фанатам у нее есть механическая трансмиссия.

Да, альтернативой классическому роботу PDK выступает механическая 6-ступенчатая коробка. Что касается мотора, то здесь выступает четырехлитровый оппозитный мотор на 500 лошадиных сил. Разгон до сотни за 3.4 секунды, а максимальная скорость находится на отметке в 320 километров в час.

Серьезно отличается автомобиль и по подвеске. У стандартного 911-го спереди установлен Макферсон – на GT3 устанавливается двухрычажка. Также у нас есть адаптивные амортизаторы. Что касается внешности, то отличий от стандартного Porsche немного, за исключением того факта, что добрая половина кузовных панелей выполнена из углепластика.