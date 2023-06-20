Представлен Renault Rafale

Недавно французский концерн провёл презентацию своего нового кроссовера Rafale, наименование которого отсылает нас к истребителю середины тридцатых годов.

Интересно, что французы позиционируют свой автомобиль в качестве спортивного SUV. Хотя, намёком на такой характер машины может намекать лишь его внешность. Кузов здесь имеет купеобразную форму. В целом новинка очень напоминает, знакомую нам Renault Arkana, хотя и заметно крупнее её. Длина автомобиля составляет 4.7 метра. В то же время в дизайне Rafale присутствует несколько уникальных акцентов вроде выштамповок на кузове или передних фар необычной формы.

Силовая установка, к сожалению, восхищения не вызывает. Перед нами гибрид на основе 1.2-литрового турбомотора. Совокупная мощность - около 170 лошадиных сил (некоторые источники указывают 190 лошадиных сил). Впрочем, у Rafale есть и ещё одна версия - тоже гибрид, но уже с двумя электромоторами. Мощность такой модификации - 296 лошадиных сил