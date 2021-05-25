Представлен самый мощный DeLorean

Популярный автомобиль из кинематографической франшизы «Назад в будущее» в реальности не обладал выдающимися техническими характеристиками. Впрочем, Ателье Otsuka Maxwell Design решило изменить это амплуа.

За счет чего? Объясняем – специалисты «имплантировали» в DeLorean мотор от Kia Stinger. Специалисты не стали устанавливать мотор в штатной конфигурации, снабдив его парой интер­кулеров, специально разра­ботанным коллектором и альтер­нативной системой наддува от Garrett. В итоге, отдача мотора возросла с 370 до 600 лошадиных сил.

Двигатель – это только начало. В пару к нему была установлена трансмиссия от Porsche 911! Вообще проект получился в некотором роде сборной солянкой так, например, тормозные суппорты были взяты от Ferrari.