Представлен самый мощный суперкар

Во всяком случае, один из самых мощных. Иначе говоря, как еще можно называть автомобиль, у которого под капотом разместился атмосферный мотор V12, объемом 9.5 литра

Американское тюнинг-ателье Factory Five Racing раскрыло детали нового проекта, частью которого станет атмосферный мотор V12 9.5 от австралийской компании Race Cast Engineering. Могучий агрегат установят в переднемоторное карбоновое купе F9R, работу над которым планируют завершить в первом квартале 2020 года. Пока автомобиль существует лишь в виде пары рендеров, однако, уже известно, что это будет двухместное купе с кузовом из углепластика и агрессивным аэродинамическим «оперением».

Что касается двигателей, то V12 9.5 от Race Cast Engineering, выдает 765 лошадиных сил и 941 Нм крутящего момента. Помимо него, суперкар можно будет оснастить двигателями Ford и GM. Интересно, что Factory Five F9R будет ориентирован на трек, но, судя по всему, получит допуск на обычные дороги.