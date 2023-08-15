Представлен седан Wuling Starlight

Китайская компания Wuling опубликовала изображения нового седана Starlight, продажи которого начнутся до конца 2023 года

Wuling Starlight будет предложен как с гибридной, так и с полностью электрической установкой. В соответствии с этим, дизайн передней части двух версий будет отличаться. У гибрида передняя оптика выполнена в виде узкой светодиодной полосы, которая растянулась по всей ширине кузова, а автомобиль с электромотором получит две отдельные светодиодные передние фары в форме вытянутого бумеранга. На лицовой части гибрида также можно заметить безрамочную решетку радиатора, когда на “электричке” она полностью отстутвует. Передние бампера тоже оформлены по разному.

Известно, что в основе силовой установки подключаемого гибрида будет лежать 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор на передней оси. Суммарная мощность составит всего 106 л.с. (78 кВт), а максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Электрическая версия получит один мотор на передней оси мощностью 135 л.с. (100 кВт). Другие технические характеристики пока не раскрываются.