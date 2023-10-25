Представлен Xpeng X9

Китайская компания Xpeng представила новый электрический минивэн X9 в рамках мероприятия Xpeng Tech Day

Самое интересное, что было сказано во время презентации - это то, что минивэн оборудован механизмом рулевого управления задней оси. Фактически в определенном режиме езды (даже на высоких скоростях), при повороте передних колес будут немного поворачиваться и задние колеса, что увеличит маневренность минивэна на дороге. Соответственно, при движении на медленной скорости задние колеса будут поворачиваться в противоположную сторону относительно передних, что сократит угол поворота.

Xpeng X9 имеет достаточно внушительные размеры: 5293/1988/1785 мм., а колесная база - 3160 мм. Автомобиль будет конкурировать в Китае с Zeekr 009, Denza D9, Hycan V09, а также Li Mega. Пока компания скрывает интерьер новинки, но было упомянуто, что салон будет иметь 6-7 мест в зависимости от комплектации. Также известно, что автомобиль получит новейшую операционную систему Xpeng XOS Tianji Cabin



Xpeng X9 сконструирован на платформе SEPA 2,0. Стандартная версия с передним приводом будет оснащаться одним электромотором мощностью 320 л.с., а полноприводная модификация получит два электродвигателя мощностями 320 л.с. (спереди) и 184 л.с. (сзади). Покупателям будет предложена батарея емкостью 84,5 или 101,5 кВт*ч. Максимальный запас хода - 640 и 702 км соответственно.

