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6 окт 2022

Представлена Honda Prologue

Представлена Honda Prologue
Электрокроссовер Honda Prologue поступит в продажу только в 2024 году, однако японцы уже распространили первые официальные фотографии новинки. Занятно, но эту модель в какой то степени можно считать аналогом первого электрокара Cadillac.
Да, обе машины построены на платформе от GM. Впрочем, мы ничего не знаем о точных конфигурациях  японского кроссовера. Американский же аналог предлагается в моноприводной и полнопроиводной версии. Причем в последней силовая установка выдает более 560 лошадиных сил. 
 
Что же касается дизайна, то Honda Prologue получилась достаточно скромной машиной - здесь нет ни сложных форм, ни каких-либо изысков. Интерьер же, несмотря на всю его высокотехнологичность (сенсорные панели, экраны), также выглядит достаточно обыденно.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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