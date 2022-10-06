Представлена Honda Prologue

Электрокроссовер Honda Prologue поступит в продажу только в 2024 году, однако японцы уже распространили первые официальные фотографии новинки. Занятно, но эту модель в какой то степени можно считать аналогом первого электрокара Cadillac

Да, обе машины построены на платформе от GM. Впрочем, мы ничего не знаем о точных конфигурациях японского кроссовера. Американский же аналог предлагается в моноприводной и полнопроиводной версии. Причем в последней силовая установка выдает более 560 лошадиных сил.

Что же касается дизайна, то Honda Prologue получилась достаточно скромной машиной - здесь нет ни сложных форм, ни каких-либо изысков. Интерьер же, несмотря на всю его высокотехнологичность (сенсорные панели, экраны), также выглядит достаточно обыденно.