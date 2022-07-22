Представлена машина, которая способна очищать воздух

Экологи ликуют - наконец-то изобретен транспорт, который не вредит природе, а наоборот, помогает ей.

Итак, команда студентов Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) разработала прототип машины, которая очищает воздух в процессе движения. Фактически, перед нами обычный электрокар, но с одним важным нюансом - спереди установлен специальный фильтр, который собирает углекислый газ

Сообщается, что за 20 600 тестовых километров пробега со скоростью 60 км/ч машина собрала 2 килограмма углекислого газа. Возникает только два логичных вопроса- куда девать газ из резервуаров- на этот счет у создателей машины нет никаких комментариев.