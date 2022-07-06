Представлена упрощенная Lada Granta Drive Active

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Granta в версии Drive Active 2022 модельного года. Автомобиль, разработанный «дочкой» АвтоВАЗа Lada Sport, выполнен ровно по той же технологии, что и обычная «упрощенная» Granta.

Да, подвеска со спортивными настройками здесь осталась, но 16-клапанный 106-сильный двигатель уступил место обычному 8-клапанному (на 90 лошадиных сил). В списке оснащения Granta Drive Active’22 — дневные ходовые огни, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка с четырьмя динамиками и бортовой компьютер. Также имеются центральный замок и розетка, крепления для детских кресел ISOFIX и подсветка багажника и бардачка.

Важно – в качестве опции здесь предлагается и кондиционер, однако наличие подушек безопасности, которые ранее входили в стандартное оснащение модели, находится под вопросом – завод не дает никаких комментариев.